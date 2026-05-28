Франція

Поконьйолі не змін переконати керівництво.

Французький Монако фінішував на сьомій сходинці турнірної таблиці Ліги 1 за підсумками поточного сезону, що дозволить клубу розраховувати лише на участь у кваліфікації Ліги конференцій УЄФА.

Виступ такого рівня керівництво "монегасків" на нещодавніх зборах оцінило на низькому рівні, тож позиції головного тренера Себастьєна Поконьйолі в клубі значно ослабли.

ЗМІ повідомляють, що найближчим часом на керівній посаді основної команди Монако будуть зміни, як тільки власники визначаться з наступником 38-річного бельгійського фахівця.

Нагадаємо, що й сам Поконьйолі лише посеред жовтня минулого року очолив Монако, коли початок сезону провалив його попередник, австрієць Аді Гюттер.