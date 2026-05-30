Завершилися перехідні матчі за місце у елітному дивізіоні чемпіонату Франції.

Ніцца у перехідному матчі-відповіді за місце у французькій Лізі 1 на своєму полі розгромила Сент-Етьєн з рахунком 4:1 після нічийного результату в першій грі (0:0).

Перемогу команді Клода Пюеля забеспечили забиті м'ячі у виконанні Жонатана Клосса, Каїля Будаша та Ельє Ваї, який оформив дубль. У гостей єдиний м'яч забив Зуріко Давіташвілі.

Таким чином, Ніцца залишилася в елітному дивізіоні чемпіонату Франції на сезон-2026/27, а Сент-Етьєн продовжить виступи у Лізі 2.

Також додамо, що раніше прямі путівки до Ліги 1 отримали Труа та Ле-Ман, які замінять Мец та Нант.