Французький клуб планує нові переговори з Олімпіакосом щодо українського нападника.

Роман Яремчук може продовжити виступи за Ліон і в наступному сезоні. Французький клуб зацікавлений у тому, щоб залишити форварда збірної України, однак не готовий активувати прописану в орендній угоді опцію викупу.

За інформацією Get French Football News, ткачі спробують домовитися з Олімпіакосом про зменшення трансферної суми. У чинному договорі між клубами передбачений викуп нападника за 5 мільйонів євро.

Раніше технічний директор Ліона Матьє Луї-Жан заявляв, що клуб не планує викуповувати українця на поточних умовах, однак керівництво все ще розраховує знайти компроміс із грецькою стороною.

Яремчук приєднався до Ліона взимку 2026 року на правах оренди з Олімпіакоса. Transfermarkt оцінює 30-річного форварда у 2,5 мільйона євро.