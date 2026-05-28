Франція

Ексзахисник береться до справ у Європі.

Зміни на посаді головного тренера назріли у французькому Монако після того, як "монегаски" посіли лише сьому сходинку в Лізі 1 за підсумками цього сезону й відповідно розраховуватимуть лише на участь у кваліфікації до Ліги конференцій УЄФА в наступній кампанії.

Час роботи бельгійського фахівця Себастьєна Поконьйолі на посаді головного тренера колективу відповідно поступово добігає кінця й у клубу вже є кандидатура на його заміну.

Бразильський тренер Філіпе Луїс — колишній керманич Фламенгу, якого звільнили на початку березня, незважаючи на перемогу в Копа Лібертадорес.

40-річний фахівець відтоді перебуває в пошуку нового місця роботи, і коли надійшла пропозиція з Монако, то швидко погодився на контракт.

Угоду розраховано до літа 2028 року, незабаром має відбутись офіційне оголошення.