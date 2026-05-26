Франція

43-річний Єнс Бертель Аскоу розпочне роботу у Франції після успіхів у Шотландії.

Тулуза офіційно оголосила про призначення нового головного тренера — ним став 43-річний данський спеціаліст Єнс Бертель Аскоу.

Фахівець приєднався до французького клубу після одного сезону в шотландському Мотервелл, де він провів 49 матчів і допоміг команді фінішувати на четвертому місці в чемпіонаті.

Le Toulouse Football Club est heureux d’annoncer la nomination de Jens Berthel Askou en tant qu’entraîneur des Violets 😈



Velkommen Coach 🤝🇩🇰 pic.twitter.com/lMyexwUi9N — Toulouse FC (@ToulouseFC) May 21, 2026

У своїй першій заяві Аскоу зазначив, що задоволений перемовинами та амбіціями клубу:

"Я надзвичайно щасливий приєднатися до Тулузи після дуже позитивних перемовин зі спортивним директором Віктором Безжані та президентом клубу Олів’є Клоареком. Талант у клубі, добре вибудована структура та амбіції переконали мене підписати контракт. Я бачу перед нами світле майбутнє", — сказав тренер.

Також він відзначив роботу свого попередника Карлес Мартінес Новель, який вивів команду на конкурентний рівень у Лізі 1.

До цього Єнс Бертель Аскоу працював у Гетеборг, Веннсюссель та Торсхавн, а також був асистентом тренера в Копенгагені та Спарті Прага.