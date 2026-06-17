Франція

Ерік Руа, який здійснив справжнє диво та вперше в історії вивів скромний клуб до Ліги чемпіонів, пішов із життя після тривалої боротьби з важким онкологічним захворюванням.

Сумна звістка сколихнула європейський футбол. На 59-му році життя помер головний тренер клубу французької Ліги 1 Брест Ерік Руа. Про це офіційно повідомила пресслужба команди. Згідно із заявою родини фахівця, керманич протягом трьох із половиною років мужньо боровся з раком підшлункової залози.

Керівництво Бреста висловило глибокі співчуття з приводу непоправної втрати свого наставника:

"Важко підібрати слова, щоб висловити весь смуток, який ми відчуваємо у зв'язку зі смертю нашого тренера Еріка Руа. Президент, керівництво та весь клуб Стад Брестуа 29 поділяють біль його родини, дружини, двох дітей, а також усіх його близьких", — йдеться у заяві клубу в соціальній мережі.

Сім'я тренера також опублікувала зворушливе звернення, згадуючи його найкращі людські риси:

"Тато був глибоко добрим, ніжним, прямим і чесним. Він умів підбадьорити, передати знання, спонукати інших перевершувати себе, ставати найкращою версією себе. У ньому гармонійно поєднувалися вимогливість, справедливість і людяність".

Ерік Руа очолив Брест у січні 2023 року і досяг із командою феноменального результату. Під його керівництвом колектив кваліфікувався до Ліги чемпіонів на сезон 2024/25. Ця кампанія стала абсолютно історичною, адже Брест вперше за час свого існування отримав право виступати на європейській арені.

Нагадаємо, у сезоні 2025/26 пірати посіли 12 місце у чемпіонаті, маючи у своєму активі 39 очок.