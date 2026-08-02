Франція

Паризький гранд розпочав переговори про перехід японського голкіпера.

Парі Сен-Жермен надіслав італійській Пармі пропозицію щодо придбання воротаря збірної Японії Дзіона Судзукі. Про це повідомляє авторитетний футбольний інсайдер Фабріціо Романо. Запит парижан становить солідні 33 мільйони євро, що є комплексним пакетом, який уже включає передбачені бонуси та додатки.

Наразі японський страж воріт очолює список пріоритетних трансферів ПСЖ на цю позицію. Між клубами вже стартував офіційний переговорний процес. Керівництво чемпіонів Франції не лише спілкується з Пармою, але й уже презентувало самому Дзіону план його розвитку в команді.

Зазначається, що майбутнє та статус японця в паризькому проєкті будуть тісно пов'язані з подальшими рішеннями клубу щодо іншого голкіпера — Люка Шевальє, який також фігурує в стратегії ПСЖ.

У минулому сезоні 23-річний голкіпер 22 поєдинки за жовто-синіх у всіх турнірах. Контракт з клубом розрахований до літа 2029 року. Трансфермаркт оцінює голкіпера в 20 млн євро. Також в активі Судзукі чотири матчі за збірну Японії на цьогорічному мундіалі.