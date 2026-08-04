Франція

Французький клуб хоче підписати бельгійського півзахисника Челсі вже цього літа.

Монако готує пропозицію в розмірі 25 мільйонів фунтів за Ромео Лавію. Про це повідомляє журналіст Саймон Філліпс.



За інформацією джерела, найближчим часом Челсі має отримати офіційну пропозицію щодо 22-річного бельгійського півзахисника, який минулого сезону пропустив значну кількість матчів через травми.



Ромео Лавія є вихованцем Андерлехта та академії Манчестер Сіті. До переходу в Челсі він виступав за Саутгемптон, де зарекомендував себе одним із найперспективніших опорних півзахисників Англійської Прем’єр-ліги. В минулому ссезоні бельгійський півзахисник зіграв 21 матч та отримав 1 попередження.

Раніше Челсі офіційно оголосив про підписання Джордана Гендерсона.