Амстердамський клуб не готовий продавати бельгійського вінгера за запропоновану суму.
Годтс, gettyimages
04 серпня 2026, 18:20
Аякс
відхилив першу пропозицію ПСЖ щодо трансферу Міки Годтса
. Про це повідомляє De Telegraaf
.
За інформацією джерела, паризький клуб запропонував 40 мільйонів євро
та ще 5 мільйонів євро у вигляді бонусів
, однак керівництво Аякса відмовилося навіть розпочинати переговори на таких умовах.
Повідомляється, що амстердамці оцінюють 21-річного бельгійського вінгера
у понад 60 мільйонів євро
, а спортивний директор Йорді Кройф
займає жорстку позицію щодо можливого продажу футболіста.
Водночас ПСЖ
розглядає подальші кроки, тоді як Аякс
працює над підписанням із Годтсом нового довгострокового контракту
. Молодий футболіст забив 17 голів та віддав 15 асистів у 44 матчах в усіх турнірах.