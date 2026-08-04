Аякс відхилив першу пропозицію ПСЖ щодо трансферу Міки Годтса. Про це повідомляє De Telegraaf.

За інформацією джерела, паризький клуб запропонував 40 мільйонів євро та ще 5 мільйонів євро у вигляді бонусів, однак керівництво Аякса відмовилося навіть розпочинати переговори на таких умовах.

Повідомляється, що амстердамці оцінюють 21-річного бельгійського вінгера у понад 60 мільйонів євро, а спортивний директор Йорді Кройф займає жорстку позицію щодо можливого продажу футболіста.

Водночас ПСЖ розглядає подальші кроки, тоді як Аякс працює над підписанням із Годтсом нового довгострокового контракту. Молодий футболіст забив 17 голів та віддав 15 асистів у 44 матчах в усіх турнірах. 