Франція

Британський інвестиційний фонд придбав клуб і готовий боротися за його порятунок після виключення з професійних змагань.

Французький Бордо отримав нового власника. Люксембурзько-іспанський бізнесмен Жерар Лопес передав клуб британському інвестиційному фонду Sparta Capital за символічну плату — лише один євро.

Переговори між сторонами тривали складно, однак угоду вдалося завершити. Нові власники вже зробили фінансовий крок для збереження майбутнього команди — на ескроу-рахунок було внесено 10 мільйонів євро.

Ці кошти мають допомогти Бордо оскаржити рішення Національного олімпійського та спортивного комітету Франції (CNSOF), згідно з яким клуб був виключений із усіх футбольних ліг країни.

Якщо апеляцію задовольнять, Федерація футболу Франції зможе повернути Бордо до третього дивізіону. У такому випадку клуб уникне ліквідації та продовжить існування.

Водночас у разі негативного рішення Sparta Capital матиме можливість забрати свої інвестиції, а загроза ліквідації Бордо знову стане реальною.

Бордо є одним із найтитулованіших клубів Франції. Команда шість разів ставала чемпіоном країни та двічі вигравала Кубок Франції.