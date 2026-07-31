Франція

Паризький клуб готовий задовольнити фінансові вимоги Парми, а після підписання контракту забезпечити японцю регулярну ігрову практику в іншій команді.

ПСЖ активізував переговори щодо трансферу голкіпера Парми Дзіона Судзукі та готовий погодитися на умови, висунуті італійським клубом.

За інформацією Фабріціо Романо, Парма розраховує отримати за 23-річного воротаря близько 30 мільйонів євро, і французький чемпіон не заперечує проти такої суми.

План ПСЖ передбачає не лише підписання японського голкіпера, а й його негайну оренду до іншого клубу, де він матиме стабільну ігрову практику.

Водночас можливий прихід Судзукі не змінює статусу Матвія Сафонова. Російський воротар залишається основним кандидатом на роль першого номера паризької команди перед стартом сезону-2026/27.

Судзукі виступає за Парму з 2024 року. За цей час він провів 57 матчів у Серії А, а також зіграв 28 поєдинків у складі національної збірної Японії.