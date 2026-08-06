Франція

Негаразди пов’язані з діяльністю попереднього керівництва.

У французькому футболі потрохи розгоряється черговий фінансовий скандал.

Після проблем Ліона зразка останніх років, під загрозою вильоту в нижчий дивізіон може опинитись інший "олімпійський" клуб — Марсель.

Місцевий журналіст Ромен Моліна напередодні виступив із сенсаційною інформацією про те, що колишній президент "провансальців" Пабло Лонгорія вигадував різноманітні фінансові оборудки, які нібито збагачували його оточення та завдавали збитки клубу.

Зокрема, згадується про те, як вартість трансферу півзахисника Жоффрея Кондогбія з мадридського Атлетіко в 2023 році раптово зросла у ціні з 8 до 9 млн євро суто через те, що в угоду щодо гравця було включено комісійні для агента Еудженіо Ботаса, який є близьким другом Лонгорії.

Власник Марселя Френк МакКорт нині проводить внутрішнє розслідування фінансового стану клубу, і зокрема був головним ініціатором звільнення Лонгорії з посади президента клубу, за що останній отримав відшкодування в розмірі понад 1 млн євро.

Також повідомляється, що цього штрафу можна було б уникнути, якби власник Марселя принципово не наполіг саме на звільненні Лонгорії, а не підтримав ідею щодо його відставки. Після цього сторони підписали угоду про конфіденційність.

Тим часом діяльність Лонгорії на посаді зрештою призвела до появи боргів у розмірі 150 млн євро, на погашення яких у клубу за рахунком трансферів є рівно один сезон.

Якщо цю суму не буде анульовано до 30 червня 2027 року, Марсель ризикує почати сезон-2027/28 у Лізі 2.