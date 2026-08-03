Французький клуб домовився про трансфер американського півзахисника, медогляд відбудеться сьогодні.
Рейна, gettyimages
03 серпня 2026, 14:59
Страсбур
досяг повної домовленості щодо підписання Джованні Рейни
. Про це повідомив журналіст Флоріан Плеттенберг
.
За інформацією джерела, 23-річний американський атакувальний півзахисник перейде
до французького клубу з Боруссії Менхенгладбах
. Сума трансферу становитиме 4 мільйони євро
, а також передбачає бонуси та 10% від суми майбутнього продажу
футболіста.
Повідомляється, що медичне обстеження
Рейни має відбутися вже сьогодні, після чого про трансфер буде оголошено офіційно. Протягом сезону-2025/26 Джованні відзначився одним голом і одним асистом у 20-ти матчах. Хавбек записав на свій рахунок один результативний удар у п'яти поєдинках ЧС-2026.