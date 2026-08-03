Страсбур досяг повної домовленості щодо підписання Джованні Рейни. Про це повідомив журналіст Флоріан Плеттенберг.

За інформацією джерела, 23-річний американський атакувальний півзахисник перейде до французького клубу з Боруссії Менхенгладбах. Сума трансферу становитиме 4 мільйони євро, а також передбачає бонуси та 10% від суми майбутнього продажу футболіста.

Повідомляється, що медичне обстеження Рейни має відбутися вже сьогодні, після чого про трансфер буде оголошено офіційно. Протягом сезону-2025/26 Джованні відзначився одним голом і одним асистом у 20-ти матчах. Хавбек записав на свій рахунок один результативний удар у п'яти поєдинках ЧС-2026.