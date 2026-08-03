Франція

Паризький клуб оптимістично оцінює свої шанси завершити угоду вже цього тижня, а іспанець не виключає зміну команди.

ПСЖ активізував переговори з Барселоною щодо трансферу нападника Феррана Торреса та сподівається швидко досягти домовленості. Про це повідомляє журналіст Маттео Моретто.

За інформацією джерела, французький клуб прагне найближчими днями узгодити всі деталі переходу з каталонцями. У ПСЖ вважають, що перемовини можуть просунутися дуже швидко, якщо сторони знайдуть компроміс щодо фінансових умов.

Барселона очікує отримати за 26-річного футболіста щонайменше 55 мільйонів євро. Чинний контракт Торреса з каталонським клубом розрахований ще на 11 місяців, що може вплинути на позицію сторін під час переговорів.

Сам гравець, за даними ЗМІ, не проти залишити Камп Ноу. Торрес нібито відчуває, що не отримує достатньо довіри від головного тренера Ганса-Дітера Фліка, а можливість возз'єднатися з колишнім наставником збірної Іспанії Луїсом Енріке у ПСЖ є для нього додатковим фактором.

Нагадаємо, раніше Ферран не виключив варіант із тим, що може змінити клубну прописку в це міжсезоння.