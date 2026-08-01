Франція

Після невдачі в перегонах за Яном Діоманде.

Французький Парі Сен-Жермен відмовився змагатись із мадридським Реалом у питанні трансферу івуарійського нападника німецького РБ Лейпциг Яна Діоманде, але не згорнув власну діяльність на літньому трансферному ринку.

Чемпіони Франції та чинні володарі трофею Ліги чемпіонів УЄФА перемкнули увагу на бельгійського лідера атаки амстердамського Аякса Міку Годтса, який провів приголомшливий минулий сезон.

21-річний виконавець забив 17 голів та віддав 15 асистів у 44 матчах.

Як повідомляють ЗМІ, ПСЖ напередодні зробив першу пропозицію Аяксу щодо молодого виконавця, а спортивний директор французького клубу Луїс Кампуш раніше був помічений у компанії футболіста в Порту.

Раніше повідомлялось, що "Божі сини" хочуть бачити за свого гравця з іще трьома роками за контрактом не менше 60 млн євро.