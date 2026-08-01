Франція

На невдачу з Діоманде парижани відповідатимуть одразу двома цікавими трансферами.

Почуття французького Парі Сен-Жермен зачепила невдача з трансфером івуарійського нападника німецького РБ Лейпциг Яна Діоманде настільки, що чемпіони Ліги 1 одразу почали атакувати з пропозиціями клуби, яким належать два інших вельми перспективних футболіста.

І допоки перемовини по Міці Годтсу з амстердамського Аякса тривають, у питанні переходу нападника Магнеса Акліуша вже все вдалось уладнати.

24-річний виконавець коштуватиме столичному колективу 50 млн євро.

Контракт із представниками гравця узгоджено до 2031 року, а "монегаски" дали дозвіл на здійснення цього трансферу.

Очікується, що на початку наступного тижня сторони зроблять офіційні оголошення.

У минулому сезоні Акліуш за 43 матчів забив сім голів та віддав 11 асистів.