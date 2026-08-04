Франція

Американський атакувальний півзахисник підписав контракт із французьким клубом до 2031 року

Страсбур офіційно оголосив про підписання Джованні Рейни. 23-річний американський атакувальний півзахисник уклав контракт із французьким клубом, який діятиме до літа 2031 року.

Сума трансферу становить 3 мільйони євро, а також передбачає бонуси та 10% від суми майбутнього продажу футболіста. Протягом сезону-2025/26 Джованні відзначився одним голом і одним асистом у 20-ти матчах за Боруссію Менхенгладбах. Хавбек записав на свій рахунок один результативний удар у п'яти поєдинках ЧС-2026.

Рейна є вихованцем Боруссії Дортмунд, де дебютував на професійному рівні та вважався одним із найталановитіших молодих футболістів свого покоління. Також він виступав за Ноттінгем Форест на правах оренди, потім перейшов в Боруссію Менхенгладбах за 4 млн євро та має досвід гри за збірну США, у складі якої провів 39 матчів та забив 10 голів. У Страсбурі американець має стати одним із ключових гравців атакувальної ланки команди.