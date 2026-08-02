Франція

Парижани хочуть підписати півзахисника Барселони після невдачі у спробі придбати Родрі.

ПСЖ розглядає можливість підписання Педрі та готується зробити першу офіційну пропозицію. Про це повідомляє El Nacional.



За інформацією джерела, парижани хочуть оформити трансфер 23-річного іспанського півзахисника після того, як не змогли просунутися у переговорах щодо Родрі.



Повідомляється, що стартова пропозиція французького клубу може скласти близько 90 мільйонів євро. Також зазначається, що ПСЖ паралельно працює над трансфером Феррана Торреса, розглядаючи обох іспанців як ключові підсилення.

В минулому сезоні Педрі зіграв 43 матчі за Барселону, забив 2 голи та віддав 12 результативних передач в усіх турнірах.