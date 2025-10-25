Українець отримав одну з найкращих оцінок.
Getty Images
25 жовтня 2025, 20:00
Парижани завдяки дублю Хакімі та голу Дуе на виїзді переграли Брест. Господарі мали можливість у другому таймі повернутися в гру: після шести хвилин перегляду VAR головний арбітр призначив пенальті. Однак Роман Дель Кастільйо послизнувся та пробив вище воріт.
У підсумку ПСЖ здобуває перемогу й повертається на першу сходинку турнірної таблиці.
Ілля Забарний відіграв увесь матч та отримав одну з найвищих оцінок — 7.5.
Брест 0:3 ПСЖ
Голи: Хакімі (29,39) Дуе (96)