Франція

Українець отримав одну з найкращих оцінок.

Парижани завдяки дублю Хакімі та голу Дуе на виїзді переграли Брест. Господарі мали можливість у другому таймі повернутися в гру: після шести хвилин перегляду VAR головний арбітр призначив пенальті. Однак Роман Дель Кастільйо послизнувся та пробив вище воріт.

У підсумку ПСЖ здобуває перемогу й повертається на першу сходинку турнірної таблиці.

Ілля Забарний відіграв увесь матч та отримав одну з найвищих оцінок — 7.5.

Брест 0:3 ПСЖ

Голи: Хакімі (29,39) Дуе (96)