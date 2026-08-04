Франція

Сума трансферу становила вісім мільйонів євро.

Ланс на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з півзахисником Шарлеруа Яссіном Тітрауї.

Угода з 23-річним гравцем збірної Алжиру розрахована до літа 2031 року.

За інформацією ЗМІ, сума трансферу становила вісім мільйонів євро. Також Шарлеруа отримає 20% від суми майбутнього продажу гравця.

Минулого сезону Тітрауї провів 35 матчів, у яких забив п'ять голів та віддав одну гольову передачу.

Раніше повідомлялося, що Сангаре став найдорожчим новачком в історії Брентфорда.