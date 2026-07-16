Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Організація хоче провести виступ світових зірок, попри чинні правила футболу.

ФІФА має намір збільшити перерву між таймами фінального матчу чемпіонату світу-2026 з 15 до 30 хвилин, щоб організувати масштабне музичне шоу на арені MetLife Stadium у Нью-Джерсі.

Очікується, що у програмі можуть взяти участь світові зірки, серед яких Мадонна, Джастін Бібер, Шакіра, BTS, Burna Boy та інші популярні виконавці. Організатори прагнуть зробити перерву схожою на шоу під час фіналу Супербоулу.

Втім, така ініціатива суперечить Правилам гри, які передбачають максимальну тривалість перерви між таймами у 15 хвилин. Водночас ФІФА вже відходила від цієї норми під час окремих міжнародних турнірів, зокрема клубного чемпіонату світу та фіналу Кубка Америки-2024.

Критики ідеї вважають, що настільки тривала пауза може негативно вплинути на фізичний стан футболістів, які будуть змушені довше залишатися без ігрової практики. Наразі ФІФА офіційно не коментувала інформацію про можливі зміни регламенту фінального матчу.