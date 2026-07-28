Франція

Французький вінгер не зацікавився переїздом до Саудівської Аравії й близький до підписання нової угоди з паризьким клубом.

Нападник ПСЖ Усман Дембеле не змінить клуб цього літа, попри щедру пропозицію від Аль-Хіляля.

За інформацією джерела, саудівський клуб намагався переконати вінгера ПСЖ перейти до своєї команди, однак француз відхилив пропозицію. Натомість очікується, що найближчим часом він продовжить контракт із чинними чемпіонами Франції.

Минулого сезону Дембеле був одним із ключових футболістів ПСЖ. У 40 матчах у всіх турнірах він записав на свій рахунок 20 забитих м'ячів і 11 результативних передач.

На чемпіонаті світу-2026 француз також продемонстрував високу результативність: у восьми поєдинках він забив шість голів і віддав два асисти.

Чинний контракт Дембеле з ПСЖ діє до літа 2028 року.