Іспанія

Мадридський клуб активізував переговори з бразильцем, тоді як лондонці готують офіційну пропозицію щодо трансферу.

Реал зробив черговий крок у переговорах із Вінісіусом Жуніором, запропонувавши вінгеру нові умови контракту.

За інформацією джерела, мадридський клуб уже передав зустрічну пропозицію представникам бразильського футболіста та розраховує найближчим часом досягти домовленості про продовження співпраці.

У Реалі також знають про серйозний інтерес з боку Арсенала. Лондонський клуб, за наявною інформацією, готує першу офіційну пропозицію щодо трансферу 26-річного вінгера.

Чинний контракт Вінісіуса з мадридцями діє до літа 2027 року. Раніше повідомлялося, що головний тренер Реала Жозе Моурінью не підтримує ідею продажу одного з лідерів команди, тоді як Арсенал готовий запропонувати бразильцю зарплату, яка перевищить 468 тисяч євро на тиждень.