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Рішення УЄФА різко контрастує з політикою ФІФА, яка щедро роздала прямі путівки всім шести господарям Чемпіонату світу 2030 року, навіть тим, хто прийме лише один матч.

Попри те, що Англія є одним із ключових співгосподарів Євро-2028 і прийме 32 матчі турніру, її національна збірна не отримала гарантованого місця у фінальній частині змагань. Аналогічна ситуація спіткала й інших співгосподарів турніру — Уельс, Шотландію та Республіку Ірландія.

Цей крок УЄФА викликав активні обговорення, особливо на тлі нещодавнього рішення ФІФА щодо формату проведення Чемпіонату світу 2030 року, де автоматичні путівки отримали абсолютно всі країни-організатори.

У фінальній частині Євро-2028 візьмуть участь 24 команди. Під час кваліфікації УЄФА розподілить збірні на 12 груп. Щоб гарантовано потрапити на турнір, команді Томаса Тухеля необхідно виграти свою відбіркову групу або увійти до вісімки найкращих команд, що посіли другі місця.

Якщо всі чотири країни-господарі виконають ці умови, вони кваліфікуються за загальними правилами. Для господарів турніру передбачено запобіжний механізм. УЄФА зарезервував два додаткових місця для тих країн-організаторів, які покажуть найкращі результати у кваліфікації, але не зможуть пробитися на турнір напряму (через перемогу в групі або потрапляння до найкращих других місць).

Це означає, що навіть у разі відносно невдалого виступу у відборі, Англія все одно матиме високі шанси кваліфікуватися без участі у стикових матчах плейоф.

Єдиний сценарій, за якого Англія ризикує пропустити домашнє Євро, виглядає так: Збірна не виграє групу і не стає однією з найкращих других команд. Дві інші країни-господарки (наприклад, Уельс і Шотландія) також не проходять напряму, але набирають більше очок або мають кращу різницю м'ячів, ніж Англія.

Жорстка позиція УЄФА щодо господарів разюче відрізняється від підходу ФІФА до організації ЧС-2030. Наступний Мундіаль прийматимуть Іспанія, Португалія та Марокко, однак на честь 100-річчя першого чемпіонату світу турнір розпочнеться в Південній Америці.

ФІФА ухвалила безпрецедентне рішення надати автоматичні путівки одразу шести збірним: Іспанія, Португалія та Марокко (основні господарі, які приймуть більшість матчів). Уругвай, Аргентина та Парагвай (приймуть лише по одному стартовому матчу).

Включення південноамериканських країн має історичний підтекст: Уругвай приймав перший ЧС і грав у фіналі проти Аргентини в Монтевідео, а Парагвай є історичною домівкою КОНМЕБОЛ — керівного органу місцевого футболу. Незважаючи на те, що ці три країни проведуть лише по одній грі, кожна з них отримала своє місце на турнірі поза загальною кваліфікацією.

Нагадаємо, раніше було визначено найкращий гол на ЧС-2026.