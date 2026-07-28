Німеччина

Грецький клуб заплатить за Лавро Маєра понад 6 мільйонів євро.

Грецький футбольний клуб АЕК (Афіни) досяг усної домовленості щодо переходу хорватського півзахисника Ловро Маєра, який наразі захищає кольори німецького Вольфсбурга.

За інформацією авторитетного футбольного інсайдера Фабріціо Романо, сума трансферу за гравця збірної Хорватії складе понад 6 мільйонів євро. Клуби вже владнали всі принципові деталі угоди. Очікується, що вже цього тижня Маєр вирушить до Греції.

Там футболіст має пройти традиційне медичне обстеження, після успішного завершення якого офіційно поставить підпис під контрактом зі своїм новим клубом.

Нагадаємо, у минулому сезоні 28-річний півзахисник зіграв 29 матчів у Бундеслізі, забив 2 мʼячі та віддав 3 результативні передачі. За підсумками сезону Вольфсбург залив елітний дивізіон.