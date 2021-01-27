Германия

Представляем вашему вниманию взятия ворот каждого клуба немецкого первенства, которые заслуживают внимания.

Первый круг немецкой Бундеслиги подошел к своему завершению. Командам еще предстоит борьба за чемпионство, еврокубковую зону и сохранение прописки в высшем дивизионе, однако это все нас ожидает уже во второй половине сезона.

Сейчас же предлагаем вашему вниманию видео лучших голов всех 18-ти клубов чемпионата Германии, которые были забиты в период первого круга. В данную подборку вошли взятия ворот в исполнении Лероя Сена, Джованни Рейны, Николаса Гонсалеса и многих других.

Видео лучших голов клубов Бундеслиги в первой воловине сезона-2020/21:

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