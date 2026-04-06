Український форвард не зміг продовжити гру через м’язове пошкодження.

Нападник Жирони та збірної України Владислав Ванат зазнав ушкодження у матчі 30-го туру Ла Ліги проти Вільярреала та був змушений достроково залишити поле.

Інцидент стався на початку зустрічі: вже на 9-й хвилині українець присів на газон біля центрального кола після одного з епізодів гри. Схоже, що Ванат отримав м’язове пошкодження у боротьбі з гравцем суперника Наварро.

Після нетривалої паузи та надання медичної допомоги форвард не зміг продовжити поєдинок. На 12-й хвилині головний тренер Жирони Мічел був змушений провести вимушену заміну — замість Ваната на поле вийшов Абель Руїс.

У поточному сезоні 24-річний Владислав Ванат провів за каталонців 29 матчів, забив 10 голів та віддав 2 асисти.