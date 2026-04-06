Олівер Бауманн прокоментував можливий переїзд до Мюнхена, де його розглядають як потенційну заміну Мануелю Ноєру в разі завершення кар'єри легендарного голкіпера.

Голкіпер Гоффенгайма Олівер Бауманн відповів на запитання про можливий перехід до Баварії. 35-річний капітан "синьо-білих" вважається головним кандидатом на роль наступника Мануеля Ноєра, який може повісити рукавички на цвях після закінчення поточного сезону-2025/26.

Журналісти поставили Бауманну пряме запитання про переїзд до Мюнхена. "Ого, я ще навіть не думав про це. Подумаю якось пізніше — або, можливо, не подумаю", — наводить Bild слова воротаря.

Олівер Бауманн виступає за збірну Німеччини з 2024 року. При нинішньому наставнику Юліані Нагельсманні він став основним стражем воріт німецької національної команди, вигравши конкуренцію у Марка-Андре тер Штегена та Александра Нюбеля.

Вже 10 квітня Гоффенгайм зіграє на виїзді проти Аугсбурга в межах Бундесліги. Початок зустрічі — о 21:30.