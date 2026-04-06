Артета: Сака і Тімбер ще не готові до гри

Тренер Арсеналу пояснив ситуацію з травмованими гравцями перед матчем ЛЧ.

Головний тренер Арсенала Мікель Артета поділився очікуваннями від першого матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА проти Спортінга, який відбудеться 7 квітня на стадіоні Жозе Алваладе.

Іспанський фахівець наголосив, що його команда готова використати цей поєдинок як шанс проявити себе після невдалих результатів:



"Кожна гра – це можливість, і завтрашній матч саме такий. Після двох поразок будуть розмови, але ми маємо показати, на що здатні. Ця команда готова до цього".

Артета також відзначив силу суперника:



"Ми знаємо, що буде дуже важко. У Спортінга чудовий домашній рекорд, тому очікуємо великої битви. Ми готові до неї".

Окремо наставник підкреслив важливість лідерів команди, зокрема капітана Мартіна Едегора:



"Він дуже важливий гравець для нас, як на полі, так і поза ним. Його якість помітна в кожному матчі".

Тренер Арсенала визнав, що команда відчуває розчарування після останніх результатів, але має намір використати цей досвід:



"Ми повинні використати цей біль, щоб стати сильнішими до кінця сезону".

Також Артета розповів про кадрову ситуацію:



"Букайо Сака та Юррієн Тімбер ще не вирушили в дорогу і не готові. Сподіваємося, що вони будуть доступні на вихідних, якщо все піде добре".