Компані: Ми бачили, що Реал зробив з Манчестер Сіті

Наставник Баварії підкреслив серйозність підготовки до чвертьфіналу ЛЧ.
06 квітня 2026, 21:15
Головний тренер Баварії Венсан Компані поділився очікуваннями від першого матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА проти Реала, який відбудеться 7 квітня.
"Завтра все матиме значення. Я вперше тут як тренер, але у нас великий досвід у таких іграх. Результат частково визначатиметься тактикою, але перш за все дрібницями, такими як індивідуальні якості гравців. Ми готувалися до Реала і бачили, що вони зробили проти Манчестер Сіті. Це, мабуть, найскладніша виїзна гра, яку можна зіграти, але ми хочемо перемогти", – сказав Компані.
Тренер також прокоментував стан форварда Гаррі Кейна:
"Важливо, що він сьогодні багато тренувався. Не думаю, що він втратив ритм; почекаємо до завтра, а потім вирішимо. Усі доступні, окрім Свена Ульрайха. У нас чудовий склад, і ми готові до двох матчів".
Матч розпочнеться о 22:00 за київським часом.