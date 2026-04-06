Компані: Ми бачили, що Реал зробив з Манчестер Сіті

Наставник Баварії підкреслив серйозність підготовки до чвертьфіналу ЛЧ.

Головний тренер Баварії Венсан Компані поділився очікуваннями від першого матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА проти Реала, який відбудеться 7 квітня.

"Завтра все матиме значення. Я вперше тут як тренер, але у нас великий досвід у таких іграх. Результат частково визначатиметься тактикою, але перш за все дрібницями, такими як індивідуальні якості гравців. Ми готувалися до Реала і бачили, що вони зробили проти Манчестер Сіті. Це, мабуть, найскладніша виїзна гра, яку можна зіграти, але ми хочемо перемогти", – сказав Компані.

Тренер також прокоментував стан форварда Гаррі Кейна:



"Важливо, що він сьогодні багато тренувався. Не думаю, що він втратив ритм; почекаємо до завтра, а потім вирішимо. Усі доступні, окрім Свена Ульрайха. У нас чудовий склад, і ми готові до двох матчів".