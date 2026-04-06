Каталонська Жирона та Вільярреал зіграють на Монтіліві заключний матч тридцятого туру іспанської Ла Ліги.

Мічел, на тлі поразки від памплонської Осасуни (0:1), використав із перших хвилин Алекса Морено на лівому фланзі оборони, тоді як Іван Мартін гратиме в центрі поля. Віктор Циганков та Владислав Ванат традиційно розташуються в атаці.

Марселіно, після перемоги над баскським Реалом Сосьєдад (3:1), залучив до стартового складу Жерара Мартіна в атаці.

Жирона: Гассаніга — Мартінес, Рейс, Блінд, А. Морено — Циганков, Бельтран, Вітсель І. Мартін, Унахі — Ванат.

Запасні: Бланко, Крапивцов, Рінкон, Рока, Д. Лопес, Руїс, Лемар, Ечеверрі, Франсес, Хіль, Курума.



Вільярреал: Жуніор — Моуріньйо, Наварро, Вейга, Педраса — Пепе, Комесанья, Гує, Молейро — Ж. Мартін, Мікаутадзе.

Запасні: Тенас, Фрімен, Камбвала, Парехо, А. Гонсалес, Б’юкенен, Олувасеї, Перес, Кардона, Діатта.