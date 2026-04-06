Гравець і досі не впевнений у майбутньому в клубі.

Німецький центральний захисник дортмундської Боруссії Ніко Шлоттербек має контракт із клубом до літа 2027 року.

Тож природньо, що "джмелі" наприкінці вже цього сезону активізували з 26-річний виконавцем перемовини щодо нової угоди.

Утім, попит на футболіста такого рівня на трансферному ринку не залишає можливостей зробити процедуру оновлення угоди суто формальністю, тож найближчим часом Шлоттербек постане перед складним вибором.

І допоки процес перемовин триває, Ніко прокоментував останні новини.

"Я хотів лише захистити себе. І я точно не хотів кидатись на вболівальників Боруссії під час останньої з ними розмови на трибунах.

Я розмовляв із клубом цього тижня. Я хотів почути точку зору Оле Буком та його бачення цієї справи.

У мене була гарна розмова з ним та Ларсом Рікеном. Переговори продовжаться цього тижня. Думаю, що не знадобиться багато часу, перш ніж я ухвалю якесь рішення.

Я вже казав раніше: звичайно, я можу уявити собі, що я залишусь у цьому клубі. Але всі обговорення мають бути конструктивними. Тепер побачимо, як розвиватимуться події. Усі інше — просто розмови", — заявив німецький виконавець.

Шлоттербек у цьому сезоні забив чотири голи та віддав два асисти за 31 матч.