На цій стадії немає фаворитів — Боржеш про матч з Арсеналом

Ліга чемпіонів

Наставник Спортінга впевнений, що команда здатна поборотися за вихід до півфіналу ЛЧ.

Головний тренер Спортінга Руй Боржеш поділився очікуваннями від першого матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА проти Арсенала, який відбудеться 7 квітня.

Португальський фахівець наголосив, що на цій стадії турніру немає явних фаворитів:



"Ми дві чудові команди. На цьому етапі Ліги чемпіонів немає фаворитів".

Також Боржеш підкреслив амбіції своєї команди та важливість підтримки трибун:



"Ми хочемо втілити наші мрії в реальність і продовжувати творити історію цього великого клубу. Завтра енергія нашого стадіону та наших уболівальників буде дуже важливою для створення чарівного вечора. Ми можемо зробити щось надзвичайне з цим".