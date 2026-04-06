На цій стадії немає фаворитів — Боржеш про матч з Арсеналом

Наставник Спортінга впевнений, що команда здатна поборотися за вихід до півфіналу ЛЧ.
06 квітня 2026, 21:45
Головний тренер Спортінга Руй Боржеш поділився очікуваннями від першого матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА проти Арсенала, який відбудеться 7 квітня.
Португальський фахівець наголосив, що на цій стадії турніру немає явних фаворитів:
"Ми дві чудові команди. На цьому етапі Ліги чемпіонів немає фаворитів".
Також Боржеш підкреслив амбіції своєї команди та важливість підтримки трибун:
"Ми хочемо втілити наші мрії в реальність і продовжувати творити історію цього великого клубу. Завтра енергія нашого стадіону та наших уболівальників буде дуже важливою для створення чарівного вечора. Ми можемо зробити щось надзвичайне з цим".
Матч розпочнеться о 22:00 за київським часом.