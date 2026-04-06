Італія

Форвард Наполі Расмус Гойлунн не зіграє у центральному матчі 31-го туру Серії А проти Мілана через проблеми зі здоров’ям.

За наявною інформацією, 23-річний нападник зазнав пошкодження після виступів за збірну Данії та наразі не готовий грати.

Враховуючи відсутність Ромелу Лукаку, втрата Гойлунна це може стати відчутною втратою для команди Антоніо Конте, адже у поточному сезоні форвард провів 37 матчів, у яких відзначився 14 голами та 3 результативними передачами.

Стартові склади:

Наполі: Мілінкович-Савич — Жезус, Буонджорно, Олівера — Гутьєррес, Замбо-Ангісса, Лоботка, Спінаццола — Де Брюйне, Джоване, Мактоміней.

Запасні: Мерет, Контіні, Гілмор, Ельмас, Політано, Аліссон, Маццоккі, Беукема.



Мілан: Меньян — Томорі, Де Вінтер, Павлович — Салемакерс, Фофана, Модрич, Рабьо, Бартезагі — Фюллькруг, Нкунку.

Запасні: Терраччано, Торріані, Еступіньян, Річчі, Хіменес, Лофтус-Чік, Леау, Пулішич, Атекаме, Одогу, Яшарі.

Матч Наполі — Мілан відбудеться 6 квітня о 21:45. Слідкуйте за ключовими подіями цього протистояння на Football.ua. Команди ведуть боротьбу за верхні позиції в турнірній таблиці: міланці мають 62 очки та посідають друге місце, тоді як неаполітанці йдуть третіми з 61 балом.