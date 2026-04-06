Наполі та Мілан зіграють на стадіоні Дієго Армандо Марадона центральний матч тридцять першого туру італійської Серії A.

Антоніо Конте, після перемоги над сардинським Кальярі (1:0), залучив до стартового складу Жезуса в трійці центральних захисників, тоді як Замбо-Ангісса та Спінаццола розташуються у півзахисті, а Джоване очолить атаку.

Массіміліано Аллегрі, на тлі перемоги над Торіно (3:2), використав із перших хвилин Нкунку в нападі.

Наполі: Мілінкович-Савич — Жезус, Буонджорно, Олівера — Гутьєррес, Замбо-Ангісса, Лоботка, Спінаццола — Де Брюйне, Джоване, Мактоміней.

Запасні: Мерет, Контіні, Гілмор, Ельмас, Політано, Аліссон, Маццоккі, Беукема.

Мілан: Меньян — Томорі, Де Вінтер, Павлович — Салемакерс, Фофана, Модрич, Рабьо, Бартезагі — Фюллькруг, Нкунку.

Запасні: Терраччано, Торріані, Еступіньян, Річчі, Хіменес, Лофтус-Чік, Леау, Пулішич, Атекаме, Одогу, Яшарі.

Гра Наполі — Мілан почнеться о 21:45 за київським часом.