Баварія планує підписати нового воротаря, який має замінити у складі команди легендарного 40-річного німця Мануеля Ноєра. Про це рапортують журналісти Teamtalk.

Згідно з відомостями джерела, у полі зору німецького гранда перебуває 23-річний нідерландець Барт Вербрюгген. Наразі голкіпер виступає в англійській Прем'єр-лізі за Брайтон. Трудова угода нідерландця з "чайками" розрахована до середини 2028 року.

Його трансферна вартість оцінюється у 40 мільйонів євро, проте англійський клуб може вимагати більшу суму за свого основного стража воріт. У поточному сезоні-2025/26 чемпіонату Англії Барт провів 31 зустріч, пропустив 37 м'ячів, а в семи іграх зберіг свої ворота "сухими".

Раніше воротар збірної Німеччини відреагував на чутки про Баварію.