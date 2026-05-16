У суботу, 16 травня, відбувся заключний, 34-й тур німецької Бундесліги сезону-2025/26.

Баварія яскраво завершила сезон Бундесліги, розгромивши Кельн з рахунком 5:1 у домашньому матчі 34-го туру. Головним героєм зустрічі став Гаррі Кейн, який оформив хет-трик, а особливу атмосферу вечору доповнило прощання Леона Горецки з мюнхенським клубом.

Команда Венсана Компані з перших хвилин захопила ініціативу та швидко реалізувала свою перевагу. Уже на 10-й хвилині Кейн замкнув подачу Карла ударом з льоту, а ще за три хвилини англієць оформив дубль після розіграшу штрафного з Кімміхом.

Попри повний контроль господарів, Кельн несподівано скоротив відставання. Після втрати Джамала Мусіали Ель Мала втік у контратаку та переграв Мануеля Нойєра — 2:1.

Втім, інтрига тривала недовго. На 22-й хвилині Бішоф потужним ударом з-за меж штрафного зробив рахунок 3:1, а перед перервою Баварія могла забивати ще, але Луїс Діас і Мусіала свої шанси не реалізували.

У другому таймі Кельн заграв сміливіше, однак Баварія швидко повернула собі контроль над грою. Крапку у матчі поставив Кейн, який на 69-й хвилині дальнім ударом оформив хет-трик після передачі Горецки.

Неприємним моментом для мюнхенців стала травма Мануеля Нойєра. Голкіпер залишив поле на 60-й хвилині та попрямував до роздягальні у супроводі медичного штабу. Проблеми зі здоров’ям виникли й у автора гола Кельна Ель Мали, який не зміг продовжити гру після невдалого приземлення.

У кінцівці зустрічі Джексон довів рахунок до розгромного, а Горецка отримав овації трибун під час своєї заміни. Для півзахисника це був останній домашній матч у складі Баварії після восьми років у клубі.

Баварія завершила чемпіонський сезон упевненою перемогою та тепер готується до фіналу Кубка Німеччини проти Штутгарта.

Баварія Мюнхен – Кельн 5:1

Голи: 1:0 – 10 Кейн, 2:0 – 13 Кейн, 2:1 – 18 Ель-Мала, 3:1 – 22 Бішоф, 4:1 – 69 Кейн, 5:1 – 83 Джексон

У матчі 34-го туру Бундесліги дортмундська Боруссія впевнено переграла Вердер у Бремені з рахунком 2:0 та завершила сезон на другому місці. Господарі ж вкотре продемонстрували проблеми в атаці й фінішували лише 15-ми.

Команда Ніко Ковача активно розпочала зустріч і вже у дебюті створила кілька небезпечних моментів. Серху Гірассі двічі був близький до гола, але воротар бременців Міхаель Бакхаус врятував свою команду після ударів нападника та пострілу Інасіо у стійку.

Вердер намагався відповідати боротьбою та енергією, однак реальної гостроти біля воріт Грегора Кобеля майже не створював. Єдиний небезпечний епізод у першому таймі завершився ударом Нджінмаха, який не став проблемою для голкіпера гостей. На перерву команди пішли без забитих м’ячів.

Після відпочинку дортмундці продовжили тиснути. Бакхаус ще кілька разів рятував господарів після ударів Гірассі, але на 59-й хвилині був безсилий. Форвард Боруссії виграв боротьбу у Фрідля та головою відправив м’яч у сітку — 1:0.

Вердер спробував повернутися у гру наприкінці матчу. Гол Кулібалі на 81-й хвилині був скасований через офсайд, а згодом Мбангула не зміг переграти Кобеля. Уже в компенсований час Коуто встановив остаточний рахунок — 2:0.

Вердер Бремен – Боруссія Дортмунд 0:2

Голи: Гірассі, 59, Коуту, 90+5

Баєр Леверкузен не зміг пробитися до Ліги чемпіонів за підсумками сезону. У заключному турі Бундесліги команда зіграла внічию 1:1 з Гамбург, хоча створила значно більше моментів і домінувала майже весь матч.

Ще до гри стало відомо, що керівництво клубу планує розлучитися з головним тренером Каспером Юльманном. Попри це, леверкузенці активно розпочали зустріч і з перших хвилин притиснули суперника до воріт.

Головним героєм першого тайму став воротар гостей Сандер Тангвік, який дебютував у Бундеслізі. Норвезький голкіпер неодноразово рятував Гамбургер після ударів Паласіоса та Мази, а на 24-й хвилині ще й відбив пенальті Патріка Шика.

Після нереалізованого одинадцятиметрового Баєр дещо втратив темп, хоча продовжував контролювати гру. Гамбург відповідав рідкісними контратаками й наприкінці першого тайму теж міг забити, але Флеккен та захисники господарів впоралися з небезпечними моментами.

Після перерви команда з Леверкузена знову пішла вперед, однак реалізація залишалася головною проблемою. Маза та Шик змарнували кілька хороших шансів, а натомість Гамбургер несподівано відкрив рахунок. На 61-й хвилині Фабіу Вієйра красивим ударом із-за меж штрафного майданчика відправив м’яч у кут воріт.

Пропущений гол не зламав господарів. Баєр продовжив тиснути та на 78-й хвилині все ж зрівняв рахунок: після подачі Алеїша Гарсії захисник Куанса пробив головою, а м’яч рикошетом від Ремберга залетів у сітку — 1:1.

У компенсований час обидві команди мали можливості вирвати перемогу, але рахунок більше не змінився. У підсумку Баєр завершив сезон лише на шостому місці та залишився без путівки до Ліги чемпіонів, тоді як Гамбург успішно закріпився в еліті німецького футболу.

Баєр Леверкузен – Гамбург 1:1

Голи: Вієйра, 61 – Рамберг (автогол), 78

Штутгарт повернувся до Ліги чемпіонів, утримавши четверте місце в останньому турі Бундесліги. У Франкфурті команда зіграла внічию 2:2 з Айнтрахтом, хоча по ходу матчу втратила комфортну перевагу у два голи.

Перед стартом зустрічі господарі ще зберігали шанси на сьоме місце та вихід до єврокубків, однак саме Штутгарт швидко перехопив ініціативу. Уже на 10-й хвилині Чема після подачі Фюріха з кутового відкрив рахунок, забивши свій дебютний гол за клуб.

Поступово гра вирівнялася, але франкфуртці не створювали достатньо гостроти біля воріт Александера Нюбеля. Натомість Штутгарт перед самою перервою подвоїв перевагу: Деніз Ундав асистував Нартею, який точно пробив у нижній кут — 2:0.

Другий тайм вийшов менш видовищним. Гості зосередилися на обороні, а Айнтрахт довго не міг створити справжній тиск. Лише на 72-й хвилині інтрига повернулася у матч: Нюбель невдало зіграв у штрафному майданчику та привіз пенальті, який реалізував Буркардт.

Попри нервову кінцівку, Штутгарт усе ще контролював ситуацію. Однак уже в компенсований час Чема зіграв рукою у власному штрафному, і арбітр призначив ще один одинадцятиметровий. Буркардт вдруге переграв Нюбеля та встановив остаточний рахунок — 2:2.

Нічия не змінила турнірне становище команд. Штутгарт завершив сезон на четвертому місці та повернувся до Ліги чемпіонів після річної паузи, тоді як Айнтрахт Франкфурт фінішував восьмим і залишився без єврокубків.

Айнтрахт Франкфурт – Штутгарт 2:2

Голи: Андрес, 10, Нартей, 45+4, Буркгардт (пен), 72, Буркгардт (пен), 90+2

Вольфсбург в очній зустрічі із Санкт-Паулі зберіг шанси залишитися в еліті та відправив піратів у нижчий дивізіон (3:1).



Вовки на виїзді майже без проблем переграли суперника. Під завісу першої 45-хвилинки гості реалізували свою перевагу в грі, відкривши рахунок зусиллями Кулієракіса.



На початку другого тайму господарі відіграли один мʼяч, але надалі на полі домінувала лише одна команда. На 64-й хвилині команда Геккінга знову вийшла вперед: після рикошету від воротаря мʼяч опинився у сітці. Згодом Пейчинович подвоїв перевагу. Еріксен також міг відзначитися, але не реалізував одинадцятиметровий.



У підсумку Вольфсбург відсвяткував звитягу та відправив Санкт-Паулі до Другої Бундесліги.

Вовки, які посіли 16-те місце з 29 очками, зіграють у плей-оф за право залишитися в елітному дивізіоні.



Санкт-Паулі — Вольфсбург 1:3

Голи: Сессай 57, — Куліеракіс 37, Васіль (аг) 64, Пейчинович 80

Уніон удома розтрощив Аугсбург — 4:0. У заключному турі німецького чемпіонату команда Марі-Луїзи повністю декласувала опонента.



Ілич на початку зустрічі відкрив рахунок у грі. Під завісу першої 45-хвилинки сербський нападник подвоїв перевагу, оформивши дубль. На початку другого тайму Шефер довів справу до розгрому, а Чон У Йон поставив фінальну крапку.



Берлінський клуб завершує сезон на 11-му місці, маючи у своєму активі 39 очок. Аугсбург фінішував трішки вище — на 9-й позиції з 43 балами.



Уніон Берлін - Аугсбург 4:0

Голи: Ілич 10, 42, Шафер 54, Чон У Йон 89

Майнц втримав перемогу над аутсайдером чемпіонату Гайденгаймом (2:0). Перший тайм був за командою Фішер, за перші 45-хвилин гості змогли двічі відправити мʼяч у ворота суперника. На 7 хвилині відзначився Тіці. А під перерви Амірі подвоїв перевагу, для німецького півзахисника це взяття воріт стало 12 у сезоні.



У другому таймі господарі перехопили ініціативу, адже їм була обовʼязково перемогти аби претендувати на виживання , але забити бодай гол престижу не вдалось.



Гайденгайм прощається з бунделсгвою посвддаючи 17 місце випереджаючи 18 санкт-Паулі за різницею голів. Майнц завершив сезону у середині турнірної таблиці, 10 місце та 40 очок

Гайденгайм – Майнц 0:2

Голи: Тіц, 7, Амірі, 43

Боруссія Менхенгладбах ефектно попрощалася з сезоном Бундесліги-2025/26, розгромивши Гоффенхайм із рахунком 4:0 на переповненому Боруссія-Парк. Команда Херардо Сеоане використала свої моменти майже бездоганно та скористалася вилученням суперника одразу після перерви.

Гості значно активніше розпочали матч і вже на 7-й хвилині могли відкривати рахунок, але Андрій Крамарич не зміг переграти Йонаса Ніколаса після швидкої комбінації за участю Бернардо та Асллані.

Попри тиск Гоффенхайма, саме господарі завдали першого удару. На 14-й хвилині Уго Болін після передачі Мох’ї холоднокровно пробив у дальній кут і забив свій дебютний гол у Бундеслізі. Через дев’ять хвилин Боруссія подвоїла перевагу: Енгельхардт прострілив у центр, а Гаріс Табакович потужним ударом зробив рахунок 2:0.

Команда Крістіана Ільцера після двох швидких пропущених м’ячів виглядала розгубленою й до перерви так і не змогла повернутися у гру.

Остаточно інтрига зникла вже на старті другого тайму. Лемперле через кілька секунд після поновлення гри штовхнув Дікса та отримав другу жовту картку, залишивши Гоффенхайм у меншості.

Після вилучення Боруссія контролювала перебіг зустрічі й у кінцівці довела рахунок до розгрому. На 81-й хвилині Дікс фантастичним ударом у дев’ятку забив третій м’яч, а вже у компенсований час Хак скористався помилкою Авдуллаху та встановив остаточний рахунок — 4:0.

Завдяки перемозі гладбахці завершили сезон на 12-й позиції. Гоффенхайм натомість упустив шанс піднятися на четверте місце та пробитися до Ліги чемпіонів.

Боруссія Менхенгладбах — Гоффенхайм 4:0

Голи: Болін, 14, Табакович, 23, Дікс, 81, Хак, 90+1.

Бики гарантували собі місце в Лізі чемпіонів на наступний сезон, тому цей матч для них був не настільки важливим. Так само як і для господарів, які готуються до фіналу Ліги Європи проти Астон Вілли, що відбудеться вже 20 травня о 22:00.



На початку протистояння підопічні Шустера відзначилися двічі зусиллями Бесте та Матановича. Уедраого відіграв один мʼяч до завершення першої 45-хвилинки.



У другому таймі господарі забили ще двічі на контратаках та довели справу до перемоги.



У підсумку Фрайбург як мінімум гарантував собі участь у єврокубках у наступному сезоні, посівши 7-ме місце із 47 очками. РБ Лейпциг завоював бронзові медалі, маючи у своєму активі 65 очок.

Фрайбург – РБ Лейпциг 4:1

Голи: 1:0 – 24 Бесте, 2:0 – 26 Матанович, 2:1 – 33 Уедраого, 3:1 – 47 Гінтер, 4:1 – 75 Шергант