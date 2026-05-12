Німеччина

Шлункова інфекція вивела з ладу одразу чотирьох гравців напередодні найважливішого матчу сезону.

Аутсайдер турнірної таблиці Бундесліги, Санкт-Паулі, зіткнувся з кадровою кризою під час підготовки до суботнього матчу проти Вольфсбурга — гри, яка може стати вирішальною в боротьбі за збереження прописки в елітному дивізіоні.

Головною проблемою для тренерського штабу став поширений шлунковий розлад, який вже вибив із тренувального процесу чотирьох ключових виконавців: Еріка Сміта, Хауке Валя, Девіда Немета та Луїса Оппі. Усі вони пропустили вівторкове тренування.

Керівництво клубу зазначає, що відсутність Сміта мала суто запобіжний характер, проте наразі невідомо, чи зможе шведський легіонер повернутися до занять цього тижня. Крім того, капітан команди Джексон Ірвін також був відсутній на тренуванні — він продовжує займатися за індивідуальним планом управління навантаженням.

Проблеми зі шлунком у команді розпочалися ще перед нещодавнім матчем проти РБ Лейпциг, який завершився поразкою Санкт-Паулі з рахунком 1:2. Напередодні фінального тижня сезону головний тренер Александер Блессін забив на сполох:

"Нам потрібно терміново ізолювати хворих і переконатися, що інші гравці не заразяться, адже на кону стоїть занадто багато", — підкреслив наставник.

Єдиною позитивною новиною стало повернення до тренувань Адама Дзвіґали, який пропускав поїздку до Лейпцига. В іншому ж лазарет команди виглядає безнадійно. Проти Вольфсбурга точно не зіграють:

Маноліс Саліакас та Кароль Метс (м'язові травми); Джеймс Сендс (відновлюється після операції на гомілковостопному суглобі); Матіас Перейра Лаге (розрив хрестоподібних зв'язок).

Суботній поєдинок обіцяє бути надзвичайно напруженим. Санкт-Паулі ділить останні сходинки турнірної таблиці Бундесліги, маючи однакову кількість очок зі своїм майбутнім суперником Вольфсбургом, а також із Гайденхаймом (який свій матч проведе проти Майнца 05).

Для збереження місця в лізі команді необхідно перемагати, незважаючи на катастрофічні втрати у складі.