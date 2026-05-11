Австрійський захисник може залишитися в мюнхенському клубі до 2029 року.

Австрійський захисник Баварії Конрад Лаймер близький до підписання нового контракту з мюнхенським клубом. Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

За його інформацією, нова угода буде розрахована до літа 2029 року з опцією продовження ще на один сезон. Чинний контракт 29-річного футболіста спливає наприкінці червня 2027 року. Очікується, що за новою угодою Лаймер зароблятиме близько 6 мільйонів євро на рік.

Раніше повідомлялося, що переговори між сторонами ускладнювалися через фінансові вимоги гравця, однак наразі сторони наблизилися до компромісу.

Лаймер виступає за Баварію з літа 2023 року. У поточному сезоні він провів 45 матчів у всіх турнірах, забив 3 голи та віддав 13 результативних передач.