Гайденгайм перемогою над Кельном загострив боротьбу за виживання (3:1)

Такі поєдинки часто називають матчами без центру поля: команди регулярно обмінювалися небезпечними моментами. Вже на 8-й хвилині рахунок було відкрито. Шеппнер влучним ударом замкнув передачу Ібрагімовича.

Господарі поля з відповіддю не забарилися та моментально відновили паритет зусиллями Бюльтера. Ще до завершення першої 45-хвилинки підопічні Шмідта знову вийшли вперед. Цього разу відзначився Ібрагімович. Це лише другий влучний удар німецького нападника.

По перерві цапи захопили ініціативу, але зрівняти рахунок ніяк не могли. Варто відзначити голкіпера Феллера, який парирував декілька небезпечних пострілів. На 72-й хвилині Шеппнер оформив дубль, подвоївши перевагу своєї команди.

У підсумку Гайденгайм втримав перемогу, тим самим загостривши інтригу в боротьбі за збереження прописки. Наразі команда має однакову кількість очок із Вольфсбургом та Санкт-Паулі перед заключним туром. Вовки посідають 16-ту позицію, Гайденгайм іде 17-м, а пірати — 18-ми.

Кельн — Гайденгайм 1:3

Голи: Бюльтер, 10 - Шеппнер, 8, 73, Ібрагімович, 28

Кельн: Швебе — Себулонсен, Шмід (Кайнц, 72), Озкачар (Ньянг, 89), Лунн (Гайнц, 89) — Краусс (Вальдшмідт, 59), Йоуганнессон — Майна (Кастро-Монтес, 72), Камінські, Бюльтер — Ель Мала

Гайденгайм: Феллер — Траоре (Стергіу, 76), Маїнка, Ференбах, Беренс — Шеппнер, Дорш — Дінкчі (Кербер, 84), Пірінгер (Шиммер, 89), Ібрагімович (Конте, 76) — Зівзівадзе (Гонсак, 84)

Попередження: Мала, Йоуганнессон — Дінкчі, Зівзівадзе