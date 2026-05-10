Німеччина

Це була перша перемога для команди Бундесліги, яку очолює тренер-жінка.

Берлінський Уніон у матчі 36 туру німецької Бундесліги у гостях вирвав історичну перемогу над Майнцем з рахунком 3:1.

Команда, яку очолює Марі-Луїзу Ету, відкрила рахунок у матчі наприкінці першого тайму, коли голом відзначився Андрей Ілич.

На старті другого тайму Шеральдо Бекер зрівняв цифри на табло, але Уніон зібрався і наприкінці матчу зміг забити два м'ячі у ворота господарів поля. Авторами голів стали Олівер Берк та Йосип Юранович.

Таким чином, це була перша в історії Бундесліги перемога клубу, який очолює тренер-жінка.

Після 33 турів Уніон набрав 36 очок і посідає 12 місце у Бундеслізі, а у Майнца 37 балів та десята позиція.

Майнц — Уніон Берлін 1:3

Голи: Бекер, 48 - Ілич, 38, Берк, 88, Юранович, 90+1.

Майнц: Центнер — да Кошта (Потульські, 16), Пош, Кор — Касі (Ферачніг, 70), Небель (Дже Сон, 70), Сано, Амірі, Мвене — Тіц (Зіб, 81), Бекер (Вайпер, 81).

Уніон Берлін: Клаус — Тріммель (Юранович, 81), Лейте, Доехі, Роте (Кьон, 60) — Хедіра, Кемляйн — Берк (Скарке, 89), Анса (У Йон, 60), Бурджу (Шафер, 60) — Ілич.

Попередження: Касі, Сон — Кьон.