Німеччина

Форвардом дортмундського клубу вже цікавляться Реал, Барселона та клуби АПЛ.

Нападник Боруссії Дортмунд Сєру Гірассі розглядає можливість зміни клубу під час літнього трансферного вікна. Про це повідомляє Sky Sport.

За інформацією джерела, 30-річний форвард не до кінця задоволений ігровою моделлю команди, хоча зберігає хороші стосунки з головним тренером Ніко Ковачем. Саме це може стати однією з причин можливого відходу футболіста вже цього літа.

У контракті Гірассі прописана опція викупу, доступна для обмеженого кола клубів. Її сума становить менше 50 мільйонів євро. Скористатися цією можливістю можуть Реал, Барселона, Манчестер Сіті, Ліверпуль, Челсі, Манчестер Юнайтед та Арсенал.

Також інтерес до нападника проявляють Мілан, Тоттенхем і Фенербахче, однак офіційних звернень до Боруссії наразі не надходило.

Чинна угода Гірассі з дортмундцями розрахована до 2028 року. Водночас із липня набуде чинності пункт про відступні у розмірі 35 мільйонів євро.