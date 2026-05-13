Легендарний воротар мюнхенської Баварії Мануель Ноєр вирішив пов'язати своє подальше майбутнє з клубом. За інформацією журналіста Флоріана Плеттенберга, сторони вже узгодили всі деталі продовження співпраці. Нова угода німецького голкіпера буде розрахована до 2027 року.

Варто відзначити, що заради нового контракту 40-річний Ноєр пішов на фінансові поступки: його заробітна плата зменшиться і складатиме 20 мільйонів євро на рік (до вирахування податків). Керівництво мюнхенців вже готує офіційний пресреліз. Очікується, що урочисте підписання та оголошення відбудуться до останнього домашнього поєдинку сезону проти Кельна, який пройде 16 травня.

Чинний контракт Мануеля з клубом добігає кінця 30 червня. Нагадаємо, що Ноєр захищає кольори Баварії з липня 2011 року, відколи перебрався з гельзенкірхенського Шальке за 30 мільйонів євро. У поточному сезоні досвідчений страж воріт провів 36 матчів за клуб, у яких пропустив 39 м'ячів, а в 10 поєдинках зміг зберегти свої ворота «сухими»