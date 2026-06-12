Аргентинський фахівець може очолити німецький клуб, попри чинний контракт із Мальоркою.
Мартін Демічеліс, getty images
12 червня 2026, 19:28
РБ Лейпциг працює над призначенням нового головного тренера та розглядає кандидатуру Мартіна Демічеліса.
За інформацією іспанського видання MARCA, керівництво клубу вже веде переговори з 45-річним аргентинським спеціалістом, який нині очолює Мальорку.
Попри те, що нещодавно Мальорка продовжила контракт із Демічелісом до літа 2028 року, сам тренер, за даними джерел, зацікавлений у можливості очолити німецький клуб і розпочати новий етап кар’єри.
Інформацію про переговори також підтвердив інсайдер Фабріціо Романо.
Раніше Демічеліс працював у структурі Баварії, де з 2019 по 2022 рік тренував юнацькі команди. До Мальорки він приєднався у березні та продовжив роботу з клубом після його вильоту з Ла Ліги в сезоні 2025/26.