Німеччина

Аргентинський фахівець може очолити німецький клуб, попри чинний контракт із Мальоркою.

РБ Лейпциг працює над призначенням нового головного тренера та розглядає кандидатуру Мартіна Демічеліса.

За інформацією іспанського видання MARCA, керівництво клубу вже веде переговори з 45-річним аргентинським спеціалістом, який нині очолює Мальорку.

Попри те, що нещодавно Мальорка продовжила контракт із Демічелісом до літа 2028 року, сам тренер, за даними джерел, зацікавлений у можливості очолити німецький клуб і розпочати новий етап кар’єри.

Інформацію про переговори також підтвердив інсайдер Фабріціо Романо.

🚨🔴⚪️ RB Leipzig are set to appoint Martin Demichelis as new head coach to replace Ole Werner.



Deal in place by activating the release clause, as @marca reported. 🇦🇷 pic.twitter.com/Q0v0JxF60E — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 12, 2026

Раніше Демічеліс працював у структурі Баварії, де з 2019 по 2022 рік тренував юнацькі команди. До Мальорки він приєднався у березні та продовжив роботу з клубом після його вильоту з Ла Ліги в сезоні 2025/26.