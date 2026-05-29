Іспанська Мальорка офіційно оголосила про продовження контракту з головним тренером Мартіном Демічелісом. Новий договір аргентинського фахівця розрахований до червня 2028 року.

45-річний наставник очолив балеарців наприкінці лютого, змінивши на посаді Ягобу Аррасате, якого було звільнено після трьох поспіль поразок команди.

Попри складну ситуацію, Демічелісу вдалося помітно покращити результати Мальорки. Під його керівництвом команда здобула п’ять перемог — до приходу аргентинця балеарці мали лише шість звитяг у сезоні. Клуб до останнього туру зберігав шанси на порятунок, однак поступився місцем у Прімері через гіршу різницю забитих і пропущених м’ячів.

У підсумку Мальорка завершила сезон на 18-й позиції та наступну кампанію проведе в Сегунді. Разом із балеарцями елітний дивізіон залишили Жирона та Реал Ов’єдо.