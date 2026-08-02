Німеччина

Німецький клуб домовився з Наполі про перехід данського півзахисника.

Шальке 04 досяг повної домовленості щодо підписання півзахисника Єспера Ліндстрема з італійського Наполі. Перехід відбудеться на умовах початкової оренди. Про це повідомляє авторитетний футбольний інсайдер Фабріціо Романо.

Угода між клубами включає пункт про можливість повноцінного трансферу: німецький клуб отримав право викупу контракту футболіста за фіксовану суму в розмірі 5 мільйонів євро. Окрім базової суми оренди та потенційного викупу, Наполі матиме можливість отримати додаткові фінансові бонуси.

Їхня виплата залежатиме від двох ключових факторів: кількості матчів, які Ліндстрем проведе в поточному сезоні, а також від того, чи зможе Шальке 04 зберегти своє місце в Бундеслізі за підсумками кампанії.

Наразі обидва клуби вже надали офіційний дозвіл на проведення необхідних процедур. Медичні тести гравця вже розпочалися, і після їх успішного завершення про перехід буде оголошено офіційно.

Нагадаємо, минулий сезон Єспер провів в оренді за Вольфсбург, зігравши 15 поєдинків в усіх турнірах. Раніше була інформація, що Джеко продовжить контракт із Шальке​.