Ліга Європи

Коуч "біло-синіх" поділився своїми думками після гри з Університатею.

Головний тренер київського Динамо Ігор Костюк прокоментував перемогу своєї команди у матчі-відповіді стартового раунду кваліфікації Ліги Європи проти румунської Університаті в серії післяматчевих пенальті.

"Звісно, ви правильно кажете, що в першому таймі могли закривати матч. Забили два м'ячі, ще було багато нагод. Але це футбол. Треба віддати належне команді суперника, добре збалансована команда. Ми потужно почали, у першому таймі володіли перевагою. Сьогодні згуртованість гравців допомогла досягти позитивного результату. Те, що я казав – це дух, який витав і в роздягальні, і перед грою, і на полі. Я вважаю, що за підсумком двох матчів ми грали потужніше й закономірно пройшли далі.

Чи здивувало вас щось у грі Університаті? Нічого не здивувало. Я вже казав, що це дуже організована команда, і треба віддати належне тренеру, який побудував хороший захист. Але при всьому цьому ми створили достатню кількість моментів, особливо в першому таймі. Бачимо ту кількість легіонерів, які грають за Університатю, та їхню якість. У нас же в команді більшість є вихованцями нашого клубу – і на заміну виходили, і в основному складі виходили. На сьогоднішній день з усіма тими моментами, що відбуваються в нашій країні, ми розраховуємо більше на власних вихованців. Вони прогресують, і, на мою думку, той досвід, який вони отримали сьогодні, відчули напругу й емоції, які допоможуть їм прогресувати й у майбутньому вони виростуть у топ-гравців. Від матчу до матчу ми будемо додавати, аналізувати свої дії, адже це лише початок сезону.

Ми зараз граємо в Лізі Європи, і хочемо продовжувати грати у ньому. У нас є такі шанси, і будемо користуватися ними.

Ми готувалися в тому числі й до серії пенальті – зокрема, аналізували, як діє воротар, як виконують удари гравці. Перед самою серією ще раз нагадали побачене раніше гравцям, ще раз продемонстрували, як діє воротар. Наш воротар також був підготовлений, ми розуміли, як виконують 11-метрові удари їхні гравці. І я казав своїм підопічним, що коли команда зосереджена, коли є дух переможців у колективі, не можна вважати, що сама серія й наша перемога в ній були спонтанними – усе було організовано й продумано.

Ми будемо готуватися до першого матчу проти ПАОКа в Любліні. Наостанок хотілося би повідомити приємну новину. Прямо під час матчу в нашого футболіста Олександра Тимчика народилася донечка. Тому хочемо привітати його. Для нашої команди це також подія", — наводить слова Костюка прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Університатя Клуж — Динамо Київ.