Німеччина

Коул Кемпбелл сподівається закріпитися у складі новачка елітного дивізіону Німеччини.

Ельферсберг на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з вінгером дортмундської Боруссії Коулом Кемпбеллом.

Угода з 20-річним американцем розрахована до літа 2030 року.

"Від самого початку розмови з керівництвом клубу були дуже відкритими, а згодом ставали лише більш позитивними. У мене є відчуття, що я приєднуюся до цікавої команди з великим потенціалом, де зможу повністю розкрити свої якості.

Саме тому я впевнений, що перехід до Ельферсберга – це правильний крок для мене. З нетерпінням чекаю знайомства з командою та початку нового етапу в цьому клубі", — сказав Кемпбелл.

Другу частину минулого сезону Коул провів у складі Гоффенгайму на правах оренди. На його рахунку шість поєдинків, у яких він відіграв 90 хвилин.

Раніше повідомлялося, що Шальке викупив контракт Мюллера у Гайденгайма.