Німеччина

Захисник Боруссії Дортмунд пропустить передсезонне турне команди, але клуб розраховує на його повернення у вересні.

Захисник Боруссії Дортмунд та збірної Німеччини Ніко Шлоттербек продовжує відновлення після серйозної травми гомілкостопа, отриманої під час чемпіонату світу-2026.

Як повідомляє Bild, у дортмундському клубі вже визначилися з орієнтовними термінами повернення футболіста.

За інформацією джерела, 26-річний центрбек перебуває на початковому етапі реабілітації після пошкодження зв'язок гомілкостопа. Найближчі чотири-шість тижнів він змушений носити спеціальний захисний ортез, через що поки що зосередиться переважно на силовій підготовці та поступовому відновленні фізичної форми.

Через травму Шлоттербек також пропустить літнє турне Боруссії Дортмунд до Японії, яке триватиме з 26 липня по 2 серпня. У клубі не хочуть форсувати його повернення й мають намір дати захиснику достатньо часу для повного відновлення.

Попри це, у дортмундському клубі налаштовані оптимістично. Якщо процес реабілітації проходитиме без ускладнень, Шлоттербек зможе повернутися до тренувань і бути готовим до офіційних матчів уже в середині вересня.

Нагадаємо, футболіст зазнав ушкодження в поєдинку чемпіонату світу-2026 проти збірної Кот-д'Івуару. Обстеження підтвердило серйозне пошкодження медіальної зв'язки гомілкостопа, через що захисник достроково завершив виступи на мундіалі.