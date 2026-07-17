Ліга Європи

Дивіться відео найкращих моментів поєдинку кваліфікації Ліги Європи, що відбувся 16 липня 2026 року.

Київське Динамо у матчі-відповіді стартового раунду кваліфікації Ліги Європи обіграло румунську Університатю в серії післяматчевих пенальті.

Як і у першому матчі, який відбувся тижнем раніше, "біло-сині" домінували у матчі, проте особливо небезпечних моментів було дуже мало. Можна лише згадати два скасовані голи через офсайди у першому таймі та удар Матвія Пономаренка у поперечину.

У другому таймі румунська команда кілька разів атакувала ворота "біло-синіх", але Руслан Нещерет весь час був у потрібному місці.

У додатковому часі загроз не було, а в серії пенальті команда Ігоря Костюка була сильнішою з рахунком 4:2.

Таким чином, Динамо вийшло у другий раунд кваліфікації Ліги Європи, де зіграє проти грецького ПАОКа.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Університатя Клуж — Динамо Київ у рамках першого раунду кваліфікації Ліги Європи УЄФА-2026/27:

Університатя — Динамо Київ 0:0 (2:4 — пен.) (перший матч — 0:0)

Університатя: Міхаїл — Станоєв (Чукву, 112), Крістя, Кодря, Кіпчу — Пінту (Сіміон, 112), Драмме (Кінтеш, 92) — Штефанеску (алієв, 46), Бік, Менді (Адамс, 77) — Макалу (Ністор, 92).

Динамо Київ: Нещерет — Кендзьора (Вівчаренко, 77), Біловар, Михавко, Дубінчак (Малиш, 99) — Піхальонок (Буяльський, 63), Бражко, Шапаренко (Лонвейк, 87) — Волошин (Шола, 87), Пономаренко, Редушко (Ярмоленко, 76).

Попередження: Драмме, Кіпчу, Пінью — Редушко, Михавко, Лонвейк.